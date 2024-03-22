Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що хвора на рак – відеозвернення

Зараз Міддлтон проходить хімієтерапію і почувається добре

Кейт Міддлтон (Фото: ЕРА/ANDREW MATTHEWS)

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні у X (Twitter) заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання. Вона тривалий час не з'являлася на публіці.

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Кенсингтонський палац оголосив, що зараз вона проходить ранні стадії курсу профілактичної хімієтерапії.

Міддлтон заявила, що пухлину у неї виявили під час тестів, зроблених після операції в черевній порожнині, перенесеної нею в січні.

Тип пухлини не розкривається, проте принцеса зазначила, що почала курс хімієтерапії у лютому.

Вона заявила, що зараз почувається добре.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

16 січня Кенсінгтонський палац оголосив, що Кейт Міддлтон госпіталізували.

Світова преса припускала, що причиною "раптового зникнення" принцеси з поля зору є, імовірно, "якась хвороба". Деякі ЗМІ вказували на онкологію.

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