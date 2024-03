Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що хвора на рак – відеозвернення

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні у X (Twitter) заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання. Вона тривалий час не з'являлася на публіці.

Кенсингтонський палац оголосив, що зараз вона проходить ранні стадії курсу профілактичної хімієтерапії.

Міддлтон заявила, що пухлину у неї виявили під час тестів, зроблених після операції в черевній порожнині, перенесеної нею в січні.

Тип пухлини не розкривається, проте принцеса зазначила, що почала курс хімієтерапії у лютому.

Вона заявила, що зараз почувається добре.

