Норвежская принцесса вышла замуж за американского шамана, считающего себя рептилией
Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за своего давнего партнера, самопровозглашенного американского духовного гуру и приверженца теорий заговоров Дюрека Верретта. Эксклюзивные права на освещение свадьбы приобрели Netflix и журнал Hello, о чем сообщает Reuters.
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Пара впервые объявила о своих отношениях в 2019 году, через два года после того, как Луиза рассталась с норвежским писателем Ари Беном, с которым у нее трое детей.
Церемония второй свадьбы Луизы состоялась в живописном городке Гейрангер на западе Норвегии. На мероприятии присутствовали норвежский король Гаральд V и другие члены королевской семьи. В отличие от ее первой свадьбы в 2002 году, которая проходила в крупнейшем соборе страны, эта церемония не транслировалась по телевидению.
- Марта Луиза в прошлом утверждала, что является ясновидящей, а до 2018 года руководила школой, в которой, по ее словам, учеников учили "творить чудеса" и разговаривать с ангелами.
- Верретт говорит о себе, что он последний из шести поколений шаманов, а однажды сказал, что умер на 4 минуты и 25 секунд.
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