Нова партія танків Abrams прибуває до Польщі – міністр оборони

Нова партія американських танків Abrams для польської армії прибуває до порту Щецин-Свіноуйсьце сьогодні, 27 червня. Про це сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак виданню TVP Info.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міністр сказав, що перші 14 танків Abrams прибувають до Польщі 27 червня.

"Це одна рота, до кінця року ми отримаємо ще 28 сучасних танків зі США, тобто укомплектуємо один батальйон", – сказав Блащак.

Він також додав, що у 2024 році Польща отримає ще 42 танки.

Йдеться про перше постачання танків за контактом на придбання у США 116 танків Abrams старих модифікацій, який глава міноборони Польщі затвердив 4 січня 2023 року. Контракт має компенсувати дефіцит бронетехніки, який виник після того, як Польща передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.

Крім того, повідомлялося, що Польща замовила у США ще 250 танків Abrams у сучасній модифікації.

На початку 2023 року в США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2, але вони надійдуть на озброєння лише за кілька місяців.

У травні повідомлялося, що 250 українських танкістів розпочинають навчання в Німеччині на танках M1A1 Abrams.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.