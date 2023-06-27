RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нова партія танків Abrams прибуває до Польщі – міністр оборони

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 11:55
Нова партія танків Abrams прибуває до Польщі – міністр оборони - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Нова партія американських танків Abrams для польської армії прибуває до порту Щецин-Свіноуйсьце сьогодні, 27 червня. Про це сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак виданню TVP Info.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міністр сказав, що перші 14 танків Abrams прибувають до Польщі 27 червня. 

"Це одна рота, до кінця року ми отримаємо ще 28 сучасних танків зі США, тобто укомплектуємо один батальйон", – сказав Блащак.

Він також додав, що у 2024 році Польща отримає ще 42 танки.

Йдеться про перше постачання танків за контактом на придбання у США 116 танків Abrams старих модифікацій, який глава міноборони Польщі затвердив 4 січня 2023 року. Контракт має компенсувати дефіцит бронетехніки, який виник після того, як Польща передала ЗСУ 240 модифікованих танків радянського виробництва Т-72.

Крім того, повідомлялося, що Польща замовила у США ще 250 танків Abrams у сучасній модифікації.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ПольщаabramsМаріуш Блащактанки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 