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Новая партия танков Abrams прибывает в Польшу – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 11:55
Новая партия танков Abrams прибывает в Польшу – министр обороны - Фото
Танк Abrams (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Новая партия американских танков Abrams для польской армии прибывает в порт Щецин-Свиноуйсьце сегодня, 27 июня. Об этом сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак изданию TVP Info.

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Министр сказал, что первые 14 танков Abrams прибывают в Польшу 27 июня. 

"Это одна рота, до конца года мы получим еще 28 современных танков из США, то есть, укомплектуем один батальон", – сказал Блащак.

Он также добавил, что в 2024 году Польша получит еще 42 танка.

Речь идет о первой поставке танков по контакту на приобретение у США 116 танков Abrams старых модификаций, который глава минобороны Польши утвердил 4 января 2023 года. Контракт должен компенсировать дефицит бронетехники, который возник после того, как Польша передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72. 

Кроме того, сообщалось, что Польша заказала в США еще 250 танков Abrams в современной модификации.

Сергей Бережной
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Мариуш БлащакпольшатанкиAbrams
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