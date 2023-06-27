Новая партия танков Abrams прибывает в Польшу – министр обороны

Новая партия американских танков Abrams для польской армии прибывает в порт Щецин-Свиноуйсьце сегодня, 27 июня. Об этом сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак изданию TVP Info.

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Министр сказал, что первые 14 танков Abrams прибывают в Польшу 27 июня.

"Это одна рота, до конца года мы получим еще 28 современных танков из США, то есть, укомплектуем один батальон", – сказал Блащак.

Он также добавил, что в 2024 году Польша получит еще 42 танка.

Речь идет о первой поставке танков по контакту на приобретение у США 116 танков Abrams старых модификаций, который глава минобороны Польши утвердил 4 января 2023 года. Контракт должен компенсировать дефицит бронетехники, который возник после того, как Польша передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.

Кроме того, сообщалось, что Польша заказала в США еще 250 танков Abrams в современной модификации.

В начале 2023 года в США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, но они поступят на вооружение только через несколько месяцев.

В мае сообщалось, что 250 украинских танкистов начинают обучение в Германии на танках M1A1 Abrams.

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