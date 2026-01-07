NYT: Росія відправляє військово-морське судно для супроводу танкера, який переслідують США

Москва робить все помітніші кроки для захисту судна, раніше відомого як Bella 1, яке вже кілька тижнів переслідує Берегова охорона США

Нафтовий танкер (Ілюстративне фото: Henry Chirinos/EPA)

Росія направила щонайменше одне військово-морське судно для зустрічі та супроводу нафтового танкера, який переслідують та намагаються захопити американські військові. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Спрямування Москвою судна поглиблює конфронтацію між двома країнами через танкер, відомий донедавна як Bellla 1, а тепер як "Маринера". Сполучені Штати переслідують танкер вже кілька тижнів після того, як він спробував обійти часткову блокаду Венесуели, тоді як Росія робить все помітніші кроки для його захисту.

За даними системи відстеження суден MarineTraffic, танкер рухається на північний схід в Атлантичному океані між Ісландією та Великою Британією з активованим транспондером розташування. Звідти він може попрямувати до Балтійського моря або навколо Скандинавії до Мурманська, російського арктичного порту, що не замерзає.

Медіа нагадало, що 21 грудня 2025 року Берегова охорона США зупинила танкер у Карибському морі. Судно, яке розпочало свій шлях з Ірану, прямувало до Венесуели за нафтою.

Тоді США заявили, що мають ордер на арешт судна, оскільки воно йшло під недійсним національним прапором. Але екіпаж танкера відмовився допустити на борт і вийшов в Атлантику. Потім була серія дій, спрямованих на протидію США.

Але, видається, жодна з цих дій не спрацювала. У вівторок відео, зроблене з містка танкера та опубліковане пропагандистами RT, показало, як за судном у туманну погоду стежить корабель Берегової охорони США. NYT не вдалося визначити, коли було записано це відео.

Танкер є частиною тіньового флоту, який перевозив нафту для Росії, Ірану та Венесуели, порушуючи санкції, запроваджені США та іншими країнами.

Танкери, ймовірно, стають все гострішим питанням у відносинах між Сполученими Штатами та Росією на тлі напруженості, спричиненої американською атакою на Венесуелу, давнього союзника Москви.

За даними офіційного російського реєстру, щонайменше три нафтові танкери, які працювали у венесуельських водах останніми тижнями, також перейшли під російські прапори за кілька днів. Раніше цього тижня один із цих трьох танкерів зник із венесуельських вод, попри блокаду суден, що знаходяться під санкціями США.

31 грудня повідомлялося, що екіпаж нафтового танкера Bella 1, який переслідує Берегова охорона США, намалював російський прапор, очевидно намагаючися сповістити про захист з боку РФ.

1 січня 2026 року стало відомо, що танкер був офіційно перейменований і внесений в офіційну російську базу даних.

2 січня NYT писала, що уряд Росії направив США офіційний дипломатичний запит з проханням припинити переслідування нафтового танкера.