Трамп: США отримають від Венесуели від 30 до 50 млн барелів нафти

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть Штатам до 50 млн барелів підсанкційної нафти. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 МІЛЬЙОНІВ барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" – написав він.

Трамп попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".

Нафта буде доставлена ​​суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у Штатах, наголосив Трамп.