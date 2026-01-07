Трамп: США отримають від Венесуели від 30 до 50 млн барелів нафти
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть Штатам до 50 млн барелів підсанкційної нафти. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам Америки від 30 до 50 МІЛЬЙОНІВ барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" – написав він.
Трамп попросив міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати цей план".
Нафта буде доставлена суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у Штатах, наголосив Трамп.
- У ніч проти 3 січня США почали спецоперацію у Венесуелі. Диктатора країни Мадуро і його дружину схопили і вивезли до Штатів. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.
- 5 січня відбувся перший суд над Мадуро, він не визнав себе винним. Подружжя залишатиметься під вартою, наступне засідання призначено на 17 березня.
- Аналітики порахували, що в короткій перспективі Венесуела могла б збільшити видобуток нафти до 1,3-1,4 млн барелів на добу, а протягом 10 років – потенційно досягти 2,5 млн барелів. Різкого стрибка в будь-якому разі не буде.
