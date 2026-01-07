Трамп: США получат от Венесуэлы от 30 до 50 млн баррелей нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что временная власть Венесуэлы передаст Штатам до 50 млн баррелей подсанкционной нефти. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Я рад объявить, что временная власть Венесуэлы передаст Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 МИЛЛИОНОВ баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" – написал он.
Трамп попросил министра энергетики США Криса Райта "немедленно выполнить этот план".
Нефть будет доставлена судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в Штатах, подчеркнул Трамп.
- В ночь на 3 января США начали спецоперацию в Венесуэле. Диктатора страны Мадуро и его жену схватили и вывезли в Штаты. Супругов обвинили в наркоторговле.
- 5 января состоялся первый суд над Мадуро, он не признал себя виновным. Супруги будут оставаться под стражей, следующее заседание назначено на 17 марта.
- Аналитики посчитали, что в короткой перспективе Венесуэла могла бы увеличить добычу нефти до 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, а в течение 10 лет – потенциально достичь 2,5 млн баррелей. Резкого скачка в любом случае не будет.
