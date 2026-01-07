NYT: Россия отправляет военно-морское судно для сопровождения танкера, преследуемого США

Москва делает все более заметные шаги для защиты судна, ранее известного как Bella 1, которое уже несколько недель преследует Береговая охрана США

Нефтяной танкер (Иллюстративное фото: Henry Chirinos/EPA)

Россия направила по меньшей мере одно военно-морское судно для встречи и сопровождения нефтяного танкера, который преследуют и пытаются захватить американские военные. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Направление Москвой судна углубляет конфронтацию между двумя странами из-за танкера, известного до недавнего времени как Bellla 1, а теперь как "Маринера". Соединенные Штаты преследуют танкер уже несколько недель после того, как он попытался обойти частичную блокаду Венесуэлы, тогда как Россия делает все более заметные шаги для его защиты.

По данным системы отслеживания судов MarineTraffic, танкер движется на северо-восток в Атлантическом океане между Исландией и Великобританией с активированным транспондером местоположения. Оттуда он может направиться к Балтийскому морю или вокруг Скандинавии до Мурманска, российского арктического порта, который не замерзает.

Медиа напомнило, что 21 декабря 2025 года Береговая охрана США остановила танкер в Карибском море. Судно, которое начало свой путь из Ирана, направлялось в Венесуэлу за нефтью.

Тогда США заявили, что имеют ордер на арест судна, поскольку оно шло под недействительным национальным флагом. Но экипаж танкера отказался допустить на борт и вышел в Атлантику. Затем была серия действий, направленных на противодействие США.

Но, кажется, ни одно из этих действий не сработало. Во вторник видео, снятое с мостика танкера и опубликованное пропагандистами RT, показало, как за судном в туманную погоду следит корабль Береговой охраны США. NYT не удалось определить, когда было записано это видео.

Танкер является частью теневого флота, который перевозил нефть для России, Ирана и Венесуэлы, нарушая санкции, введенные США и другими странами.

Танкеры, вероятно становятся все более острым вопросом в отношениях между Соединенными Штатами и Россией на фоне напряженности, вызванной американской атакой на Венесуэлу, давнего союзника Москвы.

По данным официального российского реестра, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые работали в венесуэльских водах в последние недели, также перешли под российские флаги за несколько дней. Ранее на этой неделе один из этих трех танкеров исчез из венесуэльских вод, несмотря на блокаду судов, находящихся под санкциями США.

31 декабря сообщалось, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который преследует Береговая охрана США, нарисовал российский флаг, очевидно пытаясь известить о защите со стороны РФ.

1 января 2026 года стало известно, что танкер был официально переименован и внесен в официальную российскую базу данных.

2 января NYT писала, что правительство России направило США официальный дипломатический запрос с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера.