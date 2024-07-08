Один з найсучасніших фрегатів Ірану раптово потонув у порту

Попередньо, це сталося через "технічний збій" під час ремонту корабля

IRIS Sahand (Фото: Top War)

IRIS Sahand, який є одним з найсучасніших фрегатів Військово-морського флоту Ірану, потонув у порту приписки Бендер-Аббас. Про це повідомляє Naval News – видання, що спеціалізується на морській тематиці.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Зазначається, що корабель перекинувся на лівий борт, носова частина якого вище за корму. Над водою видно лише бічні частини корпусу та купол сонара.

Попередньо, це сталося через "технічний збій" під час ремонту корабля.

12-річний Sahand є першим великим кораблем, який повністю був спроєктованим іранськими фахівцями й побудований самостійно без інших країн.

Він здатний бути в морі без дозаправки протягом п’яти місяців. Водотоннажність корабля — 1300 тонн, довжина — 96 м, швидкість — 25 вузлів. Есмінець має малий радарний переріз, оснащений протичовновою та протиповітряною зброєю, зокрема, зенітною артилерією та ракетними системами для ураження надводних цілей.

Фото: Андрій Плахонін/Facebook

Фото: Андрій Плахонін/Facebook

14 червня 2024 року в Аденській затоці хусити атакували українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею та йшло під прапором Палау.

Читайте також: Китай заякорив "корабель-монстр" у водах поблизу Філіппін. Маніла сприймає як погрозу