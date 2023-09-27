Офіційно. США запроваджують безвізовий режим для Ізраїлю
Адміністрація президента США Джо Байдена погодила прийняття Ізраїлю до програми безвізового режиму. Про це йдеться в заяві, опублікованій Держдепом США 27 вересня.
В заяві вказано, що це рішення набуде чинності 30 листопада. До того часу США планують підготувати свої електронні системи для включення Ізраїлю в безвізову програму (VWP).
Відповідні заяви щодо запровадження безвізового режиму для ізраїльських громадян оголосили держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.
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Згідно з умовами програми VWP, США вимагають від Тель-Авіва виконати певні вимоги. Серед них є посилення боротьби з тероризмом, покращення роботи правоохоронців, забезпечення міграційного, прикордонного та паспортного контролю.
- 21 вересня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден зустрілися під час сесії Генасамблеї ООН.
- 24 вересня американські медіа повідомили, що США погодили прийняття для Ізраїлю програми безвізового режиму VWP після особистої зустрічі політиків.
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