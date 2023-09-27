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Офіційно. США запроваджують безвізовий режим для Ізраїлю

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 17:42
Офіційно. США запроваджують безвізовий режим для Ізраїлю - Фото
Прапор Ізраїлю (Фото: Depositphotos)

Адміністрація президента США Джо Байдена погодила прийняття Ізраїлю до програми безвізового режиму. Про це йдеться в заяві, опублікованій Держдепом США 27 вересня.

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В заяві вказано, що це рішення набуде чинності 30 листопада. До того часу США планують підготувати свої електронні системи для включення Ізраїлю в безвізову програму (VWP).

Відповідні заяви щодо запровадження безвізового режиму для ізраїльських громадян оголосили держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

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Згідно з умовами програми VWP, США вимагають від Тель-Авіва виконати певні вимоги. Серед них є посилення боротьби з тероризмом, покращення роботи правоохоронців, забезпечення міграційного, прикордонного та паспортного контролю.

  • 21 вересня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден зустрілися під час сесії Генасамблеї ООН.
  • 24 вересня американські медіа повідомили, що США погодили прийняття для Ізраїлю програми безвізового режиму VWP після особистої зустрічі політиків.
Калінін Артемій
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