Офіційно. США запроваджують безвізовий режим для Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена погодила прийняття Ізраїлю до програми безвізового режиму. Про це йдеться в заяві, опублікованій Держдепом США 27 вересня.

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В заяві вказано, що це рішення набуде чинності 30 листопада. До того часу США планують підготувати свої електронні системи для включення Ізраїлю в безвізову програму (VWP).

Відповідні заяви щодо запровадження безвізового режиму для ізраїльських громадян оголосили держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

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Згідно з умовами програми VWP, США вимагають від Тель-Авіва виконати певні вимоги. Серед них є посилення боротьби з тероризмом, покращення роботи правоохоронців, забезпечення міграційного, прикордонного та паспортного контролю.

21 вересня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент США Джо Байден зустрілися під час сесії Генасамблеї ООН.

24 вересня американські медіа повідомили, що США погодили прийняття для Ізраїлю програми безвізового режиму VWP після особистої зустрічі політиків.

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