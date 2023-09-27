Официально. США вводят безвизовый режим для Израиля

Администрация президента США Джо Байдена согласовала принятие Израиля в программу безвизового режима. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепом США 27 сентября.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В заявлении указано, что это решение вступит в силу 30 ноября. США планируют подготовить свои электронные системы для включения Израиля в безвизовую программу (VWP).

Соответствующие заявления по введению безвизового режима для израильских граждан объявили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Читайте также: Украино-израильские отношения: как найти консенсус

Согласно условиям программы VWP, США требуют от Тель-Авива выполнить ряд требований. Среди таких есть усиление борьбы с терроризмом, улучшение работы правоохранителей, обеспечение миграционного, пограничного и паспортного контроля.

21 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден встретились под сессии Генассамблеи ООН.

24 сентября американские медиа сообщили, что США согласовали принятие для Израиля программы безвизового режима VWP после личной встречи политиков.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.