Официально. США вводят безвизовый режим для Израиля
Администрация президента США Джо Байдена согласовала принятие Израиля в программу безвизового режима. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепом США 27 сентября.
В заявлении указано, что это решение вступит в силу 30 ноября. США планируют подготовить свои электронные системы для включения Израиля в безвизовую программу (VWP).
Соответствующие заявления по введению безвизового режима для израильских граждан объявили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
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Согласно условиям программы VWP, США требуют от Тель-Авива выполнить ряд требований. Среди таких есть усиление борьбы с терроризмом, улучшение работы правоохранителей, обеспечение миграционного, пограничного и паспортного контроля.
- 21 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден встретились под сессии Генассамблеи ООН.
- 24 сентября американские медиа сообщили, что США согласовали принятие для Израиля программы безвизового режима VWP после личной встречи политиков.
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