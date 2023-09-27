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Официально. США вводят безвизовый режим для Израиля

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 17:42
Официально. США вводят безвизовый режим для Израиля - Фото
Флаг Израиля (Фото: Depositphotos)

Администрация президента США Джо Байдена согласовала принятие Израиля в программу безвизового режима. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Госдепом США 27 сентября.

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В заявлении указано, что это решение вступит в силу 30 ноября. США планируют подготовить свои электронные системы для включения Израиля в безвизовую программу (VWP).

Соответствующие заявления по введению безвизового режима для израильских граждан объявили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

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Согласно условиям программы VWP, США требуют от Тель-Авива выполнить ряд требований. Среди таких есть усиление борьбы с терроризмом, улучшение работы правоохранителей, обеспечение миграционного, пограничного и паспортного контроля.

  • 21 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден встретились под сессии Генассамблеи ООН.
  • 24 сентября американские медиа сообщили, что США согласовали принятие для Израиля программы безвизового режима VWP после личной встречи политиков.
Калинин Артемий
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безвизовый режимИзраильбезвиз
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