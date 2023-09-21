На встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена на полях Генеральной ассамблеи ООН произошел курьезный случай.

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Во время встречи израильский премьер сказал Байдену о том, что они дружат уже несколько десятков лет.

"Джо, мы дружим, я это проверял, более 40 лет, и наша дружба имеет большое значение и может вести нас далеко. Я рад тебя видеть", — сказал Нетаньяху.

После этих слов главы правительства Израиля Байден перекрестился.

Американский президент является католиком по вероисповеданию.

15 сентября Белый дом сообщил, что Байден намерен принять Владимира Зеленского в Вашингтоне сразу после возвращения из Нью-Йорка с Генеральной Ассамблеи ООН, то есть, 21 сентября.

В CNN сообщали, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.

20 сентября он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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