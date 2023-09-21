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Нетаньяху сказал Байдену, что они дружат более 40 лет. Президент США перекрестился — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 10:29
Биньямин Нетаньяху и Джо Байден
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На встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена на полях Генеральной ассамблеи ООН произошел курьезный случай.

Во время встречи израильский премьер сказал Байдену о том, что они дружат уже несколько десятков лет.

"Джо, мы дружим, я это проверял, более 40 лет, и наша дружба имеет большое значение и может вести нас далеко. Я рад тебя видеть", — сказал Нетаньяху.

После этих слов главы правительства Израиля Байден перекрестился. 

Американский президент является католиком по вероисповеданию.

  • 15 сентября Белый дом сообщил, что Байден намерен принять Владимира Зеленского в Вашингтоне сразу после возвращения из Нью-Йорка с Генеральной Ассамблеи ООН, то есть, 21 сентября.
  • В CNN сообщали, что президент Украины намерен выступить в Вашингтоне перед сенаторами США.
  • 20 сентября он принял участие в заседании Совета Безопасности ООН.  

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Дмитрий Гриниченко
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джо байденБиньямин НетаньяхуИзраилькурьезы
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