На зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Джо Байдена на полях Генеральної Асамблеї ООН стався курйозний випадок.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час зустрічі ізраїльський прем'єр сказав Байдену про те, що вони товаришують уже кілька десятків років.

"Джо, ми товаришуємо, я це перевіряв, понад 40 років, і наша дружба має велике значення і може вести нас далеко. Я радий тебе бачити", — сказав Нетаньягу.

Після цих слів глави уряду Ізраїлю Байден перехрестився.

Американський президент є католиком за віросповіданням.

15 вересня Білий дім повідомив, що Байден має намір прийняти Володимира Зеленського у Вашингтоні відразу після повернення з Нью-Йорка з Генеральної Асамблеї ООН, тобто 21 вересня.

У CNN повідомляли, що президент України має намір виступити у Вашингтоні перед сенаторами США.

20 вересня він взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Читайте також: США сформували новий пакет військової допомоги до приїзду Зеленського у Вашингтон – що увійде

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.