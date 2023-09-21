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Нетаньягу сказав Байдену, що вони товаришують понад 40 років. Президент США перехрестився — відео видео

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21.09.2023, 10:29
Біньямін Нетаньягу та Джо Байден
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На зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента США Джо Байдена на полях Генеральної Асамблеї ООН стався курйозний випадок.

Під час зустрічі ізраїльський прем'єр сказав Байдену про те, що вони товаришують уже кілька десятків років.

"Джо, ми товаришуємо, я це перевіряв, понад 40 років, і наша дружба має велике значення і може вести нас далеко. Я радий тебе бачити", — сказав Нетаньягу.

Після цих слів глави уряду Ізраїлю Байден перехрестився.

Американський президент є католиком за віросповіданням.

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Дмитро Гриниченко
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Джо БайденІзраїльБіньямін Нетаньягукурйози
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