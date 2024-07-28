Олімпіада-2024. Тренувальний заплив тріатлоністів скасували через забруднення води в Сені

Частини з бігу та їзди на велосипеді для тренування 28 липня відбудуться за планом, пише видання

Сена (Фото: Yoan Valat/EPA)

Організатори Олімпіади-2024 скасували частину з плавання в межах тренування тріатлоністів у неділю, 28 липня, оскільки після дощів вода в Сені забруднилася. Про це повідомила газета Le Monde.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Оргкомітет Олімпійських ігор, Міжнародна федерація тріатлону та місцева влада ухвалили рішення скасувати частину першого тренування в Сені, оскільки рівень забрудненості води "не надає достатніх гарантій", йдеться у спільній заяві.

Вони, посилаючись на прогноз погоди на 48 годин, висловили впевненість, що якість води у Сені повернеться до необхідних показників до початку змагань з тріатлону 30 липня.

27 липня організатори Олімпійських ігор пояснювали, що дощі, які збільшили рівень води приблизно на 16 мм, можуть погіршити її якість. Вони не оприлюднили показники якості, тобто рівень бактерій кишкової палички та ентерококів, але наголосили, що пріоритетом є здоров’я спортсменів, зазначили журналісти.

Перед плаванням наступного тижня тріатлоністи матимуть можливість "познайомитися" з річкою, навіть якщо деякі вирішать продовжити тренування в басейні. Водночас частини з бігу та їзди на велосипеді для тренування 28 липня відбудуться за планом, пише Le Monde.

Суперечки щодо придатності Сени для проведення змагань в межах Олімпіади точились упродовж декількох місяців.

13 липня міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера навіть скупалась у Сені, щоб довести її придатність для проведення змагань на воді.

17 липня France 24 писало, що мер Парижа Анн Ідальго слідом на міністеркою спорту скупалась у річці.

Читайте також: Україна стартувала у першому фіналі Олімпіади в Парижі: який результат жіночих синхронних стрибків