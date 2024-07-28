Олимпиада-2024. Тренировочный заплыв триатлонистов отменили из-за загрязнения воды в Сене

Части бега и езды на велосипеде для тренировки 28 июля состоятся по плану, пишет издание

Сена (Фото: Yoan Valat/EPA)

Организаторы Олимпиады-2024 отменили часть плавания в рамках тренировки триатлонистов в воскресенье, 28 июля, поскольку после дождей вода в Сене загрязнилась. Об этом сообщила газета Le Monde.

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Оргкомитет Олимпийских игр, Международная федерация триатлона и местные власти приняли решение отменить часть первой тренировки в Сене, поскольку уровень загрязнения воды "не дает достаточных гарантий", говорится в совместном заявлении.

Они, ссылаясь на прогноз погоды на 48 часов, выразили уверенность, что качество воды в Сене вернется к необходимым показателям к началу соревнований по триатлону 30 июля.

27 июля организаторы Олимпийских игр объясняли, что дожди, увеличившие уровень воды примерно на 16 мм, могут ухудшить ее качество. Они не обнародовали показатели качества, то есть уровень бактерий кишечной палочки и энтерококков, но подчеркнули, что приоритетом является здоровье спортсменов, отметили журналисты.

Перед плаванием на следующей неделе триатлонисты смогут "познакомиться" с рекой, даже если некоторые решат продолжить тренировку в бассейне. В то же время, части по бегу и езде на велосипеде для тренировки 28 июля состоятся по плану, пишет Le Monde.

Споры о пригодности Сены для проведения соревнований в рамках Олимпиады шли в течение нескольких месяцев.

13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера даже искупалась в Сене, чтобы доказать ее пригодность для проведения соревнований на воде.

17 июля France 24 писало, что мэр Парижа Анн Идальго вслед за министром спорта искупалась в реке.

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