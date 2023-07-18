"Небезпечне та безвідповідальне рішення": Білий дім про вихід РФ із зернової ініціативи

Рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи та відновити блокаду українських портів "завдасть шкоди людям у всьому світі", Росія нестиме "повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії". Про це заявив на брифінгу у Білому домі координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Коментуючи заяву Кремля про відмову продовжити участь Росії в зерновій угоді, Кірбі сказав, що "Росія нестиме повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії".

У Білому домі зазначили, що світові ціни на продовольство "різко зросли внаслідок жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", і що більш ніж половина з 33 млн тонн зерна та продовольства, які були відвантажені в рамках зернової ініціативи, були спрямовані в країни, що розвиваються, зокрема в регіони, які мають найбільшу нестачу продовольства.

"Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", – сказав Кірбі.

Він також повідомив, що адміністрація США працює і продовжуватиме працювати з іншими країнами, щоб "дати можливість як російському, так і українському зерну дістатися зовнішнього світу", і що США підтримають доставляння зерна з України на ринки, зокрема "іншими маршрутами", хоча ними "математично неможливо" забезпечити доставляння такого самого обсягу зерна, яке можна було б відправити в рамках зернової угоди, якби вона була продовжена.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Зеленський у відповідь нагадав, що між Україною та Росією не було жодних домовленостей, а вихід росіян стосується лише її угоди з ООН та Туреччиною.

У жовтні 2022 року Росія вже виходила із зернової угоди, але Туреччина та ООН почали самі виконувати інспекції суден з українським зерном, що змусило Росію швидко передумати.

Читайте також: Зеленський написав Гутеррішу та Ердогану щодо зернової угоди без "купки людей у Кремлі"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.