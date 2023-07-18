"Небезпечне та безвідповідальне рішення": Білий дім про вихід РФ із зернової ініціативи
Рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи та відновити блокаду українських портів "завдасть шкоди людям у всьому світі", Росія нестиме "повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії". Про це заявив на брифінгу у Білому домі координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.
Коментуючи заяву Кремля про відмову продовжити участь Росії в зерновій угоді, Кірбі сказав, що "Росія нестиме повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії".
У Білому домі зазначили, що світові ціни на продовольство "різко зросли внаслідок жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", і що більш ніж половина з 33 млн тонн зерна та продовольства, які були відвантажені в рамках зернової ініціативи, були спрямовані в країни, що розвиваються, зокрема в регіони, які мають найбільшу нестачу продовольства.
"Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", – сказав Кірбі.
Він також повідомив, що адміністрація США працює і продовжуватиме працювати з іншими країнами, щоб "дати можливість як російському, так і українському зерну дістатися зовнішнього світу", і що США підтримають доставляння зерна з України на ринки, зокрема "іншими маршрутами", хоча ними "математично неможливо" забезпечити доставляння такого самого обсягу зерна, яке можна було б відправити в рамках зернової угоди, якби вона була продовжена.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Зеленський у відповідь нагадав, що між Україною та Росією не було жодних домовленостей, а вихід росіян стосується лише її угоди з ООН та Туреччиною.
- У жовтні 2022 року Росія вже виходила із зернової угоди, але Туреччина та ООН почали самі виконувати інспекції суден з українським зерном, що змусило Росію швидко передумати.
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