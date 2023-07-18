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"Небезпечне та безвідповідальне рішення": Білий дім про вихід РФ із зернової ініціативи

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18.07.2023, 07:29
Джон Кірбі (фото - ЕРА)

Рішення Кремля вийти з Чорноморської зернової ініціативи та відновити блокаду українських портів "завдасть шкоди людям у всьому світі", Росія нестиме "повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії". Про це заявив на брифінгу у Білому домі координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

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Коментуючи заяву Кремля про відмову продовжити участь Росії в зерновій угоді, Кірбі сказав, що "Росія нестиме повну та виняткову відповідальність за наслідки цього військового акту агресії".

У Білому домі зазначили, що світові ціни на продовольство "різко зросли внаслідок жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну", і що більш ніж половина з 33 млн тонн зерна та продовольства, які були відвантажені в рамках зернової ініціативи, були спрямовані в країни, що розвиваються, зокрема в регіони, які мають найбільшу нестачу продовольства.

"Ми закликаємо уряд Росії негайно скасувати своє рішення", – сказав Кірбі.

Він також повідомив, що адміністрація США працює і продовжуватиме працювати з іншими країнами, щоб "дати можливість як російському, так і українському зерну дістатися зовнішнього світу", і що США підтримають доставляння зерна з України на ринки, зокрема "іншими маршрутами", хоча ними "математично неможливо" забезпечити доставляння такого самого обсягу зерна, яке можна було б відправити в рамках зернової угоди, якби вона була продовжена.

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Сергій Бережний
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