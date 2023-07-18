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"Опасное и безответственное решение": Белый дом о выходе РФ из зерновой инициативы

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 07:29
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Решение Кремля выйти из Черноморской зерновой инициативы и возобновить блокаду украинских портов "нанесет ущерб людям во всем мире", Россия будет нести "полную и исключительную ответственность за последствия этого военного акта агрессии". Об этом заявил на брифинге в Белом доме координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

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Комментируя заявление Кремля об отказе продлить участие России в зерновом соглашении, Кирби сказал, что "Россия будет нести полную и исключительную ответственность за последствия этого военного акта агрессии".

В Белом доме отметили, что мировые цены на продовольствие "резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", и что более половины из 33 млн тонн зерна и продовольствия, которые были отгружены в рамках зерновой инициативы, были направлены в развивающиеся страны, в том числе в регионы, которые испытывают наибольшую нехватку продовольствия.

"Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение", – сказал Кирби.

Он также сообщил, что администрация США работает и будет продолжать работать с другими странами, чтобы "дать возможность как российскому, так и украинскому зерну добраться до остального мира", и что США поддержат доставку зерна из Украины на рынки, в том числе "по другим маршрутам", хотя ими "математически невозможно" обеспечить доставку такого же объема зерна, какое можно было бы отправить в рамках зерновой сделки, если бы она была продлена.

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Сергей Бережной
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