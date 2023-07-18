"Опасное и безответственное решение": Белый дом о выходе РФ из зерновой инициативы

В Белом доме отметили, что мировые цены на продовольствие "резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", и что более половины из 33 млн тонн зерна и продовольствия, которые были отгружены в рамках зерновой инициативы, были направлены в развивающиеся страны, в том числе в регионы, которые испытывают наибольшую нехватку продовольствия.

"Мы призываем правительство России немедленно отменить свое решение", – сказал Кирби.

Он также сообщил, что администрация США работает и будет продолжать работать с другими странами, чтобы "дать возможность как российскому, так и украинскому зерну добраться до остального мира", и что США поддержат доставку зерна из Украины на рынки, в том числе "по другим маршрутам", хотя ими "математически невозможно" обеспечить доставку такого же объема зерна, какое можно было бы отправить в рамках зерновой сделки, если бы она была продлена.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Зеленский в ответ напомнил, что между Украиной и Россией не было никаких договоренностей, а выход россиян касается только ее соглашения с ООН и Турцией.

В октябре 2022 года Россия уже выходила из зерновой сделки, но Турция и ООН начали сами выполнять инспекции судов с украинским зерном, что заставило Россию быстро передумать.

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