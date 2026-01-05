Озброєні люди напали на село в Нігерії: загинуло щонайменше 30 людей, серед яких діти

В Нігерії озброєні люди відкрили вогонь по мешканцях села, в результаті чого загинуло кілька десятків людей

Нігерія (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В суботу ввечері, 3 січня, озброєні бойовики напали на селище Касуван-Даджі в Нігерії. Загинуло щонайменше 30 людей, серед яких діти. Ще декілька осіб вважаються зниклими безвісти, повідомило Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, в районі місцевого самоврядування Боргу озброєні люди відкрили вогонь по мешканцях села. Вони зруйнували місцевий ринок і кілька будинків.

За словами одного з очевидців, напад тривав близько трьох годин. Ті, хто вижив, наразі бояться повертатися до селища для збору тіл загиблих.

За свідченням принаймні двох місцевих жителів, кількість загиблих сягає 37 осіб. За їхніми даними, ця цифра може бути набагато більшою, оскільки деякі люди вважаються зниклими безвісти.

Преподобний отець Стівен Кабірат, речник католицької церкви єпархії Контагора, де стався напад, розповів, що озброєні люди вбили понад 40 людей. Нападники також викрали декількох осіб, серед них діти.

Президент Нігерії Бола Тінубу заявив, що доручив службам безпеки вистежити терористів і врятувати викрадених. Він наголосив, що всі причетні до злочину будуть притягнуті до відповідальності.

Місцеві жителі заявили про відсутність сил безпеки на місці події, що суперечить офіційним повідомленням поліції про скерування офіцерів для проведення пошукової операції та звільнення викрадених громадян.

Озброєні люди переховувалися в сусідніх громадах приблизно за тиждень до нападу, розповів один з очевидців.