Трамп пригрозив вторгненням до Нігерії через вбивства християн
Президент США Дональд Трамп пригрозив вторгненням до африканської країни Нігерії через убивства християн місцевими бойовиками-ісламістами. Про це глава штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Якщо нігерійський уряд продовжить дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і, цілком можливо, увійдуть до цієї зганьбленої країни, з усією рішучістю, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", – заявив політик.
Трамп зазначив, що доручає Міністерству війну підготуватись до можливих дій.
"Якщо ми атакуємо, то це буде швидко, жорстоко і з насолодою, так само, як терористичні бандити атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ РУХАТИСЬ ШВИДКО!", – підсумував глава США.
Напередодні, 31 жовтня, він написав, що християнство у Нігерії стикається з "екзистенційною загрозою", оголосивши цю державу "країною, що викликає особливе занепокоєння.
У цьому визначенні країна приєдналась до Північної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, Ірану, Пакистану та Китаю, вказує медіа Sky News.
Також Трамп заявив, що у масових вбивствах в Нігерії загинули 3100 християн (проти 4476 у всьому світі). Водночас він не вказав джерело цих даних.
Телеканал CBS News зазначив, що нігерійський уряд категорично відкинув звинувачення Трампа, а аналітики кажуть, що хоча християни і є серед тих, хто зазнає переслідувань, але більшість жертв збройних угрупувань – це мусульмани з півночі Нігерії, де переважає населення, що сповідує іслам, і де відбувається переважна частина нападів.
- Тим часом, наприкінці жовтня США скерували надзвукові бомбардувальники до узбережжя Венесуели, а згодом відправили ударну групу з новітнім і найбільшим авіаносцем у Латинську Америку.
- За даними WP, проросійський диктатор Венесуели Мадуро на тлі військової присутності США в Карибському басейні звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни.
Коментарі (0)