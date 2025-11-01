Трамп пригрозив вторгненням до Нігерії через вбивства християн

Дональд Трамп (Фото: KIM KYUNG-HOON / EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозив вторгненням до африканської країни Нігерії через убивства християн місцевими бойовиками-ісламістами. Про це глава штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Якщо нігерійський уряд продовжить дозволяти вбивства християн, США негайно припинять будь-яку допомогу та підтримку Нігерії і, цілком можливо, увійдуть до цієї зганьбленої країни, з усією рішучістю, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі звірства", – заявив політик.

Трамп зазначив, що доручає Міністерству війну підготуватись до можливих дій.

"Якщо ми атакуємо, то це буде швидко, жорстоко і з насолодою, так само, як терористичні бандити атакують наших ДОРОГИХ християн! ПОПЕРЕДЖЕННЯ: УРЯДУ НІГЕРІЇ КРАЩЕ РУХАТИСЬ ШВИДКО!", – підсумував глава США.

Напередодні, 31 жовтня, він написав, що християнство у Нігерії стикається з "екзистенційною загрозою", оголосивши цю державу "країною, що викликає особливе занепокоєння.

У цьому визначенні країна приєдналась до Північної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, Ірану, Пакистану та Китаю, вказує медіа Sky News.

Також Трамп заявив, що у масових вбивствах в Нігерії загинули 3100 християн (проти 4476 у всьому світі). Водночас він не вказав джерело цих даних.

Телеканал CBS News зазначив, що нігерійський уряд категорично відкинув звинувачення Трампа, а аналітики кажуть, що хоча християни і є серед тих, хто зазнає переслідувань, але більшість жертв збройних угрупувань – це мусульмани з півночі Нігерії, де переважає населення, що сповідує іслам, і де відбувається переважна частина нападів.