Трамп пригрозил вторжением в Нигерию из-за убийств христиан

Дональд Трамп (Фото: KIM KYUNG-HOON / EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил вторжением в африканскую страну Нигерию из-за убийств христиан местными боевиками-исламистами. Об этом глава штатов написавший в своей соцсети Truth Social.

"Если нигерийское правительство продолжит позволять убийства христиан, США немедленно прекратят любую помощь и поддержку Нигерии и, вполне возможно, войдут в эту опозоренную страну, со всей решимостью, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", – заявил политик.

Трамп отметил, что поручает Министерству войну подготовиться к возможным действиям.

"Если мы атакуем, то это будет быстро, жестоко и с наслаждением, так же, как террористические бандиты атакуют наших ДОРОГИХ христиан! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВУ НИГЕРИИ лучше двигаться быстро!", – подытожил глава США.

Накануне, 31 октября, он написал, что христианство в Нигерии сталкивается с "экзистенциальной угрозой", объявив это государство "страной, вызывающей особое беспокойство.

В этом определении страна присоединилась к Северной Корее, России, Саудовской Аравии, Ирану, Пакистану и Китаю, указывает медиа Sky News.

Также Трамп заявил, что в массовых убийствах в Нигерии погибли 3100 христиан (против 4476 во всем мире). В то же время он не указал источник этих данных.

Телеканал CBS News отметил, что нигерийское правительство категорически отвергло обвинения Трампа, а аналитики говорят, что хотя христиане и есть среди тех, кто подвергается преследованиям, но большинство жертв вооруженных группировок – это мусульмане с севера Нигерии, где преобладает население, исповедующее ислам, и где происходит подавляющая часть нападений.