Вооруженные люди напали на село в Нигерии: погибли по меньшей мере 30 человек, среди которых дети

В Нигерии вооруженные люди открыли огонь по жителям села, в результате чего погибло несколько десятков человек

Нигерия (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В субботу вечером, 3 января, вооруженные боевики напали на поселок Касуван-Даджи в Нигерии. Погибли по меньшей мере 30 человек, среди которых дети. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, сообщило Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, в районе местного самоуправления Борга вооруженные люди открыли огонь по жителям села. Они разрушили местный рынок и несколько домов.

По словам одного из очевидцев, нападение длилось около трех часов. Те, кто выжил, пока боятся возвращаться в поселок для сбора тел погибших.

По свидетельству по крайней мере двух местных жителей, количество погибших достигает 37 человек. По их данным, эта цифра может быть намного больше, поскольку некоторые люди считаются пропавшими без вести.

Преподобный отец Стивен Кабират, представитель католической церкви епархии Контагора, где произошло нападение, рассказал, что вооруженные люди убили более 40 человек. Нападавшие также похитили нескольких человек, среди них дети.

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что поручил службам безопасности выследить террористов и спасти похищенных. Он подчеркнул, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.

Местные жители заявили об отсутствии сил безопасности на месте происшествия, что противоречит официальным сообщениям полиции о направлении офицеров для проведения поисковой операции и освобождения похищенных граждан.

Вооруженные люди скрывались в соседних общинах примерно за неделю до нападения, рассказал один из очевидцев.