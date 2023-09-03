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Папа на російських шасі: польський тижневик висміяв на обкладинці висловлювання Франциска

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 19:13
Папа на російських шасі: польський тижневик висміяв на обкладинці висловлювання Франциска - Фото
Wprost від 4 вересня 2023 року

Популярний польський суспільно-політичний тижневик Wprost виніс на обкладинку нового номера карикатуру, на якій "папамобіль" глави католицької церкви Франциска поставлено на шасі російського БТР із Z-символікою.

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Попри те, що Польща залишається однією з країн, для якої католицька церква є одним із найважливіших фундаментів національної культури, висловлювання папи Франциска про війну Росії проти України дали привід польській пресі для не дуже поважних карикатур.

На обкладинці нового номера журналу Wprost (з 2019 року виходить лише у цифровому форматі) зображено Франциска у "папамобілі" на шасі російського БТР та з Z-символікою.

Обложка Wprost от 4 сентябпя 2023 года

25 серпня Франциск у виступі перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі закликав "ніколи не забувати про спадщину" великої Росії Петра I і Катерини II, "великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності". Це справило враження, що папа підтримує російські імперські наративи.

У МЗС України заявили, що з вуст папи римського пролунала "імперіалістична пропаганда", якою РФ виправдовує свою агресію проти України.

У Ватикані поспішили пояснити, що папа не звеличував путінський імперіалізм, а хотів "заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній та духовній спадщині".

Читайте також: Новий скандал із Франциском. Чи хотів він образити Україну

Сергій Бережний
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папа римськийпапа францисккарикатураобкладинкаWprost
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