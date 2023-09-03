Папа на російських шасі: польський тижневик висміяв на обкладинці висловлювання Франциска

Популярний польський суспільно-політичний тижневик Wprost виніс на обкладинку нового номера карикатуру, на якій "папамобіль" глави католицької церкви Франциска поставлено на шасі російського БТР із Z-символікою.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Попри те, що Польща залишається однією з країн, для якої католицька церква є одним із найважливіших фундаментів національної культури, висловлювання папи Франциска про війну Росії проти України дали привід польській пресі для не дуже поважних карикатур.

На обкладинці нового номера журналу Wprost (з 2019 року виходить лише у цифровому форматі) зображено Франциска у "папамобілі" на шасі російського БТР та з Z-символікою.

25 серпня Франциск у виступі перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі закликав "ніколи не забувати про спадщину" великої Росії Петра I і Катерини II, "великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності". Це справило враження, що папа підтримує російські імперські наративи.

У МЗС України заявили, що з вуст папи римського пролунала "імперіалістична пропаганда", якою РФ виправдовує свою агресію проти України.

У Ватикані поспішили пояснити, що папа не звеличував путінський імперіалізм, а хотів "заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній та духовній спадщині".

На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".

16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.

Читайте також: Новий скандал із Франциском. Чи хотів він образити Україну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.