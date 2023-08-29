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Ватикан пояснив скандальне звернення Франциска. Кажуть: Мав на увазі "велику" культуру Росії

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29.08.2023, 13:39
Ватикан пояснив скандальне звернення Франциска. Кажуть: Мав на увазі
Франциск (Фото: EPA)

Ватикан заявив, що папа римський Франциск не звеличував імперіалізм у своєму зверненні до російських католиків, де він почав розхвалювати імперське минуле РФ. Про це повідомив представник святого престолу Маттео Бруні, повідомляє Vatican News.

За його словами, Франциск своїм зверненням хотів "заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній та духовній спадщині".

"І аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, що згадуються для позначення певних історичних періодів", — сказав Бруні.

Папа римський виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

У своїй промові він сказав: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Читайте також: МЗС: З вуст папи римського свідомо або ні звучить пропаганда про "духовні скрепи"

Дмитро Гриниченко
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РосіявійнаФранцискпапа римськийВатикан
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