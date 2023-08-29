Ватикан объяснил скандальное высказывание папы. Говорят: Имел в виду "великую" культуру РФ
29.08.2023, 13:39
Франциск (Фото: EPA)
Ватикан заявил, что папа римский Франциск не возвеличивал империализм в своем обращении к российским католикам, где он начал расхваливать имперское прошлое РФ. Об этом сообщил представитель святого престола Маттео Бруни, передает Vatican News.
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По его словам, Франциск свои обращением хотел "поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии".
"И отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов", — сказал Бруни.
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