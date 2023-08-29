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Ватикан объяснил скандальное высказывание папы. Говорят: Имел в виду "великую" культуру РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 13:39
Ватикан объяснил скандальное высказывание папы. Говорят: Имел в виду
Франциск (Фото: EPA)

Ватикан заявил, что папа римский Франциск не возвеличивал империализм в своем обращении к российским католикам, где он начал расхваливать имперское прошлое РФ. Об этом сообщил представитель святого престола Маттео Бруни, передает Vatican News.

По его словам, Франциск свои обращением хотел "поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии". 

"И отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов", — сказал Бруни.

Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаВатиканПапа римскийфранциск
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