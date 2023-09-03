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Папа на российских шасси: польский еженедельник высмеял на обложке высказывания Франциска

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 19:13
Папа на российских шасси: польский еженедельник высмеял на обложке высказывания Франциска - Фото
Обложка Wprost от 4 сентября 2023 года

Популярный польский общественно-политической еженедельник Wprost вынес на обложку нового номера карикатуру, на которой "папамобиль" главы католической церкви Франциска поставлен на шасси российского БТР с Z-символикой.

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Несмотря на то, что Польша остается одной из стран, для которой католическая церковь является одним из важнейших фундаментов национальной культуры, высказывания папы Франциска о войне России против Украины дали повод польской прессе для не вполне почтительных карикатур. 

На обложке нового номера журнала Wprost (c 2019 года выходит только в цифровом формате) изображен Франциск в "папамобиле" на шасси российского БТР и с Z-символикой.

Обложка Wprost от 4 сентябпя 2023 года

25 августа Франциск в выступлении перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге призвал "никогда не забывать о наследии" великой России Петра I и Екатерины II, "великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности". Это создало впечатление, что папа поддерживает российские имперские нарративы.   

В МИД Украины заявили, что из уст папы римского прозвучала "империалистическая пропаганда", которой РФ оправдывает свою агрессию против Украины.

В Ватикане поспешили пояснить, что папа не возвеличивал путинский империализм, а хотел "поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии".

Читайте также: Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину

Сергей Бережной
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