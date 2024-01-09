Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт щодо заборони собачого м'яса – AP

Кожен третій житель Південної Кореї все ще виступає проти заборони, навіть якщо не споживає у їжу собаче м'ясо

Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN

Парламент Південної Кореї одностайно підтримав законопроєкт, який забороняє споживання та продаж собачого м'яса, повідомляє Associated Press. Тепер за нього має проголосувати Рада кабінету міністрів та підписати президент Юн Сок Йоль.

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Згідно із законопроєктом, із 2027 року забій, розведення, торгівля і продаж собачого м'яса для вживання в їжу будуть заборонені, а за подібні дії передбачено покарання у вигляді 2-3 років позбавлення волі.

Споживання собачого м’яса є багатовіковою практикою на Корейському півострові. Воно не є ні прямо забороненим, ні легалізованим у Південній Кореї.

Опитування громадської думки, на які посилається AP, показують, що більша частина жителів Південної Кореї хоче, щоб м’ясо собак було заборонено, і більшість не їсть його.

Водночас кожен третій житель Південної Кореї все ще виступає проти заборони, навіть якщо не споживає у їжу собаче м'ясо.

18 листопада керівна партія Юн Сук Йоля представила законопроєкт про заборону розведення та продажу собак для споживання в їжу та про надання фінансової компенсації тим працівникам галузі, які змушені закрити свій бізнес протягом трирічного пільгового періоду.

Опитування Gallup Korea минулого року показало, що майже дві третини респондентів виступають проти вживання собачого м’яса і лише 8% сказали, що їли собаку протягом останнього року, якщо порівняти з 27% у 2015 році.

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