У столиці Південної Кореї Сеулі понад 200 фермерів, що розводять собак для споживання у їжу, влаштували протест біля будівлі офісу президента. Вони вимагали скасувати наміри ухвалити закон про заборону собачого мʼяса, зрештою протест переріс у сутичку з поліцією, передає Reuters.

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Це сталося ввечері 30 листопада.

Журналісти повідомляють, що десятки фермерів намагалися заїхати на вулицю перед офісом президента на вантажівці з собаками в клітках, щоб випустити їх на волю. Їх зупинила поліція для огляду вантажу.

Фермери побилися з поліціянтами, які перешкоджали їхньому руху. Представник промислової групи Джу Йонг Бонг, який очолив протест, заявив, що "політики не мають закривати бізнес та вирішувати, що людям їсти".

За його словами, фермери були повністю виключені з обговорення законопроєкту про заборону споживання собачого м'яса.

"Ми не можемо погодитися з думкою, що це варварство, тому що всі країни, які мають традиції тваринництва, колись їли собак, і досі є країни, де це робиться", – висловився Джу.

18 листопада керівна партія президента Юн Сук Йоля представила законопроєкт про заборону розведення та продажу собак для споживання в їжу та про надання фінансової компенсації тим працівникам галузі, які змушені закрити свій бізнес протягом трирічного пільгового періоду. Опитування Gallup Korea минулого року показало, що майже дві третини респондентів виступають проти вживання собачого м’яса і лише 8% сказали, що їли собаку протягом останнього року, порівняно з 27% у 2015 році.

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