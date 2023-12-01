В Сеуле протестовали против запрета собачьего мяса: фермеры подрались с полицией – видео
В столице Южной Кореи Сеуле более 200 фермеров, разводящих собак для употребления в пищу, устроили протест у здания офиса президента. Они требовали отменить намерения принять закон о запрете собачьего мяса, в конце концов протест перерос в стычку с полицией, передает Reuters.
Это произошло вечером 30 ноября.
Журналисты сообщают, что десятки фермеров пытались заехать на улицу перед офисом президента на грузовике с собаками в клетках, чтобы выпустить их на свободу. Их остановила полиция для осмотра груза.
Фермеры подрались с полицейскими, препятствовавшими их движению. Возглавивший протест представитель промышленной группы Джу Йонг Бонг заявил, что "политики не должны закрывать бизнес и решать, что людям есть".
По его словам, фермеры были полностью исключены из обсуждения законопроекта о запрещении потребления собачьего мяса.
"Мы не можем согласиться с мнением, что это варварство, потому что все страны, имеющие традиции животноводства, когда-то ели собак, до сих пор есть страны, где это делается", – высказался Джу.
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