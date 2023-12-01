В столице Южной Кореи Сеуле более 200 фермеров, разводящих собак для употребления в пищу, устроили протест у здания офиса президента. Они требовали отменить намерения принять закон о запрете собачьего мяса, в конце концов протест перерос в стычку с полицией, передает Reuters.

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Это произошло вечером 30 ноября.

Журналисты сообщают, что десятки фермеров пытались заехать на улицу перед офисом президента на грузовике с собаками в клетках, чтобы выпустить их на свободу. Их остановила полиция для осмотра груза.

Фермеры подрались с полицейскими, препятствовавшими их движению. Возглавивший протест представитель промышленной группы Джу Йонг Бонг заявил, что "политики не должны закрывать бизнес и решать, что людям есть".

По его словам, фермеры были полностью исключены из обсуждения законопроекта о запрещении потребления собачьего мяса.

"Мы не можем согласиться с мнением, что это варварство, потому что все страны, имеющие традиции животноводства, когда-то ели собак, до сих пор есть страны, где это делается", – высказался Джу.

18 ноября правящая партия президента Юн Сук Йоля представила законопроект о запрете разведения и продажи собак для потребления в пищу и о предоставлении финансовой компенсации тем работникам отрасли, которые вынуждены закрыть свой бизнес в течение трехлетнего льготного периода. Опрос Gallup Korea в прошлом году показал, что почти две трети респондентов выступают против употребления собачьего мяса и только 8% сказали, что ели собаку в течение последнего года, по сравнению с 27% в 2015 году.

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