Парламент Южной Кореи поддержал законопроект о запрете собачьего мяса – AP

Каждый третий житель Южной Кореи все еще выступает против запрета, даже если не употребляет в пищу собачье мясо

Фото: ЕРА/JEON HEON-KYUN

Парламент Южной Кореи единодушно поддержал законопроект, запрещающий потребление и продажу собачьего мяса, сообщает Associated Press. Теперь за него должен проголосовать Совет кабинета министров и подписать президент Юн Сок Йоль.

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Согласно законопроекту, с 2027 года убой, разведение, торговля и продажа собачьего мяса для употребления в пищу будут запрещены, а за подобные действия предусмотрено наказание в виде 2-3 лет лишения свободы.

Потребление собачьего мяса является многовековой практикой на Корейском полуострове. Оно не является ни прямо запрещенным, ни легализованным в Южной Корее.

Опросы общественного мнения, на которые ссылается AP, показывают, что большинство жителей Южной Кореи хочет, чтобы мясо собак было запрещено, и большинство не ест его.

В то же время, каждый третий житель Южной Кореи все еще выступает против запрета, даже если не потребляет в пищу собачье мясо.

18 ноября руководящая партия Юн Сук Йоля представила законопроект о запрете на разведение и продажу собак для потребления в пищу и о предоставлении финансовой компенсации тем работникам отрасли, которые вынуждены закрыть свой бизнес в течение трехлетнего льготного периода.

Опрос Gallup Korea в прошлом году показал, что почти две трети респондентов выступают против употребления собачьего мяса и лишь 8% сказали, что ели собаку в течение последнего года по сравнению с 27% в 2015 году.

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