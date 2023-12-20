Пірати Сомалі повернулися: Іспанія підтвердила захоплення торгового корабля

Ruen (Фото - MarineTraffic.com)

Торгове судно Ruen, яке йшло під прапором Мальти, було захоплене невідомими рейдерами біля берегів Сомалі. Захоплення підтвердило Міністерство оборони Іспанії, повідомляє Reuters.

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Іспанський військовий корабель був направлений 15 грудня для перевірки повідомлень про захоплення невідомими торговельного судна і підтвердив, що Ruen "перебуває під контролем піратів з ранку 14 грудня", йдеться у відповіді міністерства на запитання агентства від 19 грудня.

Міністерство повідомило, що не має інформації про те, хто саме захопив судно. Жодних вимог загарбники також не передавали.

За даними міжнародних служб морської безпеки, якщо підтвердиться, що загарбниками є пірати Сомалі, це буде перше захоплення ними торговельного судна з 2017 року.

Агентство нагадує, що узбережжя Сомалі залишалося регіоном піратської активності у 2008–2018 роках. У 2019 році влада Сомалі заявила, що їм вдалося повністю впоратися з піратством.

Експерти припустили, що пірати Сомалі відновили захоплення суден після хвилі атак єменського угруповання хуситів на торгові шляхи в Червоному морі та Аденській затоці.

За словами консультанта компанії з морської безпеки MAST, морські патрулі Сомалі у цьому регіоні нечисленні, а на суші пірати почуваються у повній безпеці.

Спалах піратства поблизу Сомалі починаючи з 2008 року завдав індустрії морських перевезень мільярдних збитків. Тільки на викупах за заручників пірати Сомалі отримали близько $400 млн. Міжнародне співтовариство організувало військове патрулювання регіону, після чого морський розбій там зійшов нанівець.

14 березня 2017 року пірати Сомалі захопили нафтоналивний танкер Aris 13, проте після погроз з боку берегової охорони відпустили його без викупу.

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