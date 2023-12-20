Сомалийские пираты вернулись: Испания подтвердила захват торгового корабля

Торговое судно Ruen под флагом Мальты было захвачено неизвестными рейдерами у берегов Сомали, подтвердило Министерство обороны Испании

Ruen (Фото - MarineTraffic.com)

Торговое судно Ruen, которое шло под флагом Мальты, было захвачено неизвестными рейдерами у берегов Сомали. Захват подтвердило Министерство обороны Испании, сообщает Reuters.

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Испанский военный корабль был направлен 15 декабря для проверки сообщений о захвате неизвестными торгового судна и подтвердил, что Ruen "находится под контролем пиратов с утра 14 декабря", говорится в ответе министерства на вопрос агентства от 19 декабря.

Министерство сообщило, что не располагает информацией о том, кто именно захватил судно. Никаких требований захватчики также не передавали.

По данным международных служб морской безопасности, если подтвердится, что захватчиками являются сомалийские пираты, это будет первый захват ими торгового судна с 2017 года.

Агентство напоминает, что побережье Сомали оставалось регионом пиратской активности в 2008–2018 годах. В 2019 году власти Сомали заявили, что им удалось полностью справиться с пиратством.

Эксперты предположили, что сомалийские пираты возобновили захваты судов после волны атак йеменской группировки хуситов на торговые пути в Красном море и Аденском заливе.

По словам консультанта компании по морской безопасности MAST, морские патрули Сомали в этом регионе малочисленны, а на суше пираты чувствуют себя в полной безопасности.

Вспышка пиратства близ Сомали начиная с 2008 года нанесла индустрии морских перевозок миллиардные убытки. Только на выкупах за заложников сомалийские пираты получили около $400 млн. Международное сообщество организовало военное патрулирование региона, после чего морской разбой там сошел на нет.

14 марта 2017 года сомалийские пираты захватили нефтеналивной танкер Aris 13, однако после угроз со стороны береговой охраны отпустили его без выкупа.

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