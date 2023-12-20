Сомалийские пираты вернулись: Испания подтвердила захват торгового корабля
Торговое судно Ruen, которое шло под флагом Мальты, было захвачено неизвестными рейдерами у берегов Сомали. Захват подтвердило Министерство обороны Испании, сообщает Reuters.
Испанский военный корабль был направлен 15 декабря для проверки сообщений о захвате неизвестными торгового судна и подтвердил, что Ruen "находится под контролем пиратов с утра 14 декабря", говорится в ответе министерства на вопрос агентства от 19 декабря.
Министерство сообщило, что не располагает информацией о том, кто именно захватил судно. Никаких требований захватчики также не передавали.
По данным международных служб морской безопасности, если подтвердится, что захватчиками являются сомалийские пираты, это будет первый захват ими торгового судна с 2017 года.
Агентство напоминает, что побережье Сомали оставалось регионом пиратской активности в 2008–2018 годах. В 2019 году власти Сомали заявили, что им удалось полностью справиться с пиратством.
Эксперты предположили, что сомалийские пираты возобновили захваты судов после волны атак йеменской группировки хуситов на торговые пути в Красном море и Аденском заливе.
По словам консультанта компании по морской безопасности MAST, морские патрули Сомали в этом регионе малочисленны, а на суше пираты чувствуют себя в полной безопасности.
Вспышка пиратства близ Сомали начиная с 2008 года нанесла индустрии морских перевозок миллиардные убытки. Только на выкупах за заложников сомалийские пираты получили около $400 млн. Международное сообщество организовало военное патрулирование региона, после чего морской разбой там сошел на нет.
- 14 марта 2017 года сомалийские пираты захватили нефтеналивной танкер Aris 13, однако после угроз со стороны береговой охраны отпустили его без выкупа.
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