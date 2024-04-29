Центром США прокотилися десятки торнадо, є загиблі, серед них немовля – відео

Чотири людини загинули у штаті Оклахома, у багатьох районах оголошено надзвичайний стан. Ще одна людина – в Айові

Фото: USA Today

По центральній частині США 28 квітня вдарили кілька десятків торнадо, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, зокрема чотиримісячна дитина. Про це повідомляє The Associated Press.

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Чотири людини загинули у штаті Оклахома, у багатьох районах оголошено надзвичайний стан.

Особливо сильно постраждало розташоване в Оклахомі місто Салфер: на зроблених там кадрах видно зруйновані будинки і перевернуті машини. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, поранень дістали близько 100 осіб.

Серед загиблих було немовля, повідомив директор управління з надзвичайних ситуацій округу Г'юз Майк Докрі.

Ще одна людина загинула в штаті Айова.

Торнадо у Салфері почався в міському парку, а потім пронісся через центр міста, перевертаючи автомобілі і зриваючи дахи і стіни з цегляних будівель, розповіли представники місцевої влади. У будівлях, що залишилися на місці, вибило вікна та двері.

Поблизу міста Холденвілль торнадо забрав життя двох людей і пошкодив або зруйнував понад десяток будинків, згідно з повідомленням Служби екстреної медичної допомоги округу Г'юз. Ще одна людина загинула на шосе поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми.

У липні 2023 року смерч пошкодив завод Pfizer у США.

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