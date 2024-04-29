По центру США пронеслись десятки торнадо, есть погибшие, среди них младенец – видео

Четыре человека погибли в штате Оклахома, во многих районах объявлено чрезвычайное положение. Еще один человек – в Айове

Фото: USA Today

По центральной части США 28 апреля ударили несколько десятков торнадо, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, в том числе четырехмесячный ребенок. Об этом сообщает The Associated Press.

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Четыре человека погибли в штате Оклахома, во многих районах объявлено чрезвычайное положение.

Особенно сильно пострадал расположенный в Оклахоме город Салфер: на сделанных там кадрах видны разрушенные дома и перевернутые машины. По данным местного министерства здравоохранения, ранения получили около 100 человек.

Среди погибших был младенец, сообщил директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз Майк Докри.

Еще один человек погиб в штате Айова.

Торнадо в Салфере начался в городском парке, а затем пронесся через центр города, переворачивая автомобили и срывая крыши и стены с кирпичных построек, рассказали представители местных властей. В оставшихся на месте зданиях выбило окна и двери.

Вблизи города Холденвилль торнадо унес жизни двух человек и повредил или разрушил более десятка домов, согласно сообщению Службы экстренной медицинской помощи округа Хьюз. Еще один человек погиб на шоссе вблизи города Мариетта на юге Оклахомы.

В июле 2023 года смерч повредил завод Pfizer в США.

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