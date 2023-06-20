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Польща замовила у Південної Кореї 288 РСЗВ K239 Chunmoo: перша вже на шляху до Варшави – фото

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 21:41
Польща замовила у Південної Кореї 288 РСЗВ K239 Chunmoo: перша вже на шляху до Варшави – фото - Фото
Фото - Mariusz Błaszczak, Twitter

У Польщу прямує перша південнокорейська ракетна установка K239 Chunmoo. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та показав фото.

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"Перша ракетна установка K239 Chunmoo, встановлена на вантажівці Jelcz, вже прямує до Польщі. У першій половині серпня корейська техніка дістанеться нашої країни і використовуватиметься польськими збройними силами", – зазначив польський міністр.

У жовтні 2022-го Блащак затвердив рамкову угоду з південнокорейською компанією Hawha Defence про придбання 288 установок РСЗВ K239 Chunmoo. Угода передбачає постачання пускових систем для калібрів 239 мм та 600 мм із граничною дальністю відповідно 80 км та 290 км.

Спочатку Польща запросила у США системи РСЗВ HIMARS, проте їх постачання виявилося малоймовірним у ті терміни, які намічала для себе Польща. Тому перевагу віддали південнокорейським системам.

Читайте також: Наступ. Польща та Німеччина закінчують переговори щодо створення центру ремонту техніки

Оксана Житнюк
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ПольщаРСЗВПівденна КореяK239 Chunmoo
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