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Польша заказала у Южной Кореи 288 РСЗО K239 Chunmoo: первая уже на пути в Варшаву – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 21:41
Польша заказала у Южной Кореи 288 РСЗО K239 Chunmoo: первая уже на пути в Варшаву – фото - Фото
Фото - Mariusz Błaszczak, Twitter

В Польшу направляется первая южнокорейская ракетная установка K239 Chunmoo. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак и показал фото.

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"Первая ракетная установка K239 Chunmoo, установленная на грузовике Jelcz, уже направляется в Польшу. В первой половине августа корейская техника доберется до нашей страны и будет использоваться польскими вооруженными силами", – отметил польский министр.

В октябре 2022-го Блащак утвердил рамочное соглашение с южнокорейской компанией Hawha Defence о приобретении 288 установок РСЗО K239 Chunmoo. Соглашение предусматривает поставку пусковых систем для калибров 239 мм и 600 мм с предельной дальностью соответственно 80 км и 290 км.

Изначально Польша запросила у США системы РСЗО HIMARS, однако их поставка оказалась маловероятна в те сроки, которые намечала для себя Польша. Поэтому предпочтение было отдано южнокорейским системам. 

  • С октября 2022-го Южная Корея также начала поставки в Польшу гаубиц К9 и танков К2, которые предполагается использовать на границе с Беларусью.

Читайте также: Наступление. Польша и Германия заканчивают переговоры по созданию центра ремонта техники

Оксана Житнюк
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польшаюжная кореяРСЗОK239 Chunmoo
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