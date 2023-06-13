Наступление. Польша и Германия заканчивают переговоры по созданию центра ремонта техники

Польша и Германия завершают переговоры о создании центра ремонта западной техники, которую применяют Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил посол Берлина в Варшаве Томас Баггер, передает Bloomberg.

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По его словам, Германия и Польша приближаются к соглашению о создании сервисного центра для ремонта танков Leopard и другой техники, пока Украина ведет наступление.

Он отметил, что переговоры должны завершиться в ближайшие дни.

Баггер заявил, что хаб будет использоваться для поставки необходимых запасных частей для оборудования немецкого производства.

Ранее главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус обратился к украинцам с призывом не верить и не распространять российскую пропаганду о якобы больших потерях, которые несет украинское войско в ходе контрнаступления.

Он подчеркнул: несмотря на то, что украинцы наступают, а россияне обороняются, "их потери в разы больше наших".

ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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