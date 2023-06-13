Наступ ЗСУ. Польща та Німеччина закінчують переговори щодо створення центру ремонту техніки

Польща та Німеччина завершують переговори щодо створення центру ремонту західної техніки, яку застосовують Збройні Сили України. Про це повідомив посол Берліна у Варшаві Томас Баггер, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, Німеччина та Польща наближаються до угоди про створення сервісного центру для ремонту танків Leopard та іншої техніки, доки Україна веде наступ.

Він зазначив, що переговори мають завершитися найближчими днями.

Баггер заявив, що хаб використовуватиметься для постачання необхідних запасних частин для обладнання німецького виробництва.

Раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус звернувся до українців із закликом не вірити й не поширювати російську пропаганду про нібито великі втрати, які зазнає українське військо під час контрнаступу.

Він наголосив: попри те, що українці наступають, а росіяни обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".

ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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