Польща замовила 1000 надзвукових ракет Sky Sabre та понад 100 пускових установок
Уряд Польщі замовив для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення склала близько 4 млрд фунтів стерлінгів, написав у Х (Twitter) міністр оборони країни Маріуш Блащак.
Як написав Блащак, Польська оборонна група та британська компанія MBDA уклали угоду, за підсумками якої ЗС Польщі отримають "понад 1000 ракет CAMM-ER і понад 100 пускових установок".
Вартість контракту перевищує 4 млрд фунтів стерлінгів, він також передбачає передання технологій для організації виробництва ракет і пускових установок у Польщі.
У липні 2022 року Блащак заявив, що Росія атакує лише тих, кого вважає слабкими, тому Польщі потрібна сильна і добре озброєна армія. У зв'язку з цим він згадував, що ЗС Польщі отримає "установки, ідентичні британській системі Sky Sabre".
- 17 березня 2023 року Блащак заявив, що Польща планує зміцнювати кордон з Росією.
- 18 квітня міністр повідомив про бажання відкрити "академію HIMARS" у Польщі.
- 20 квітня Блащак сказав, що країна "дуже просунулась" у розвитку багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема завдяки досвіду України.
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