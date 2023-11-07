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Польща замовила 1000 надзвукових ракет Sky Sabre та понад 100 пускових установок

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 17:56
Польща замовила 1000 надзвукових ракет Sky Sabre та понад 100 пускових установок - Фото
Автоплатформа для запуску ракет CAMM ER (Фото - Twitter Mariusz Błaszczak)

Уряд Польщі замовив для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення склала близько 4 млрд фунтів стерлінгів, написав у Х (Twitter) міністр оборони країни Маріуш Блащак.

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Як написав Блащак, Польська оборонна група та британська компанія MBDA уклали угоду, за підсумками якої ЗС Польщі отримають "понад 1000 ракет CAMM-ER і понад 100 пускових установок".

Вартість контракту перевищує 4 млрд фунтів стерлінгів, він також передбачає передання технологій для організації виробництва ракет і пускових установок у Польщі.

CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile) – позначення британської надзвукової ракети ППО Sky Sabre у версії середньої дальності. Перші випробувальні запуски цих ракет пройшли у 2018 році, на озброєння вони прийняті у 2021 році. Політна висота ракети близько 10 км, швидкість у польоті – до 3 махів. Ця модифікація здатна збивати повітряні цілі на відстані 45 км від точки запуску.

У липні 2022 року Блащак заявив, що Росія атакує лише тих, кого вважає слабкими, тому Польщі потрібна сильна і добре озброєна армія. У зв'язку з цим він згадував, що ЗС Польщі отримає "установки, ідентичні британській системі Sky Sabre".

Також читайте: У Польщі подали у відставку топгенерали. Це може бути пов'язане з падінням ракети росіян

Сергій Бережний
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