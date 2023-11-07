Польща замовила 1000 надзвукових ракет Sky Sabre та понад 100 пускових установок

Уряд Польщі замовив для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення склала близько 4 млрд фунтів стерлінгів, написав у Х (Twitter) міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як написав Блащак, Польська оборонна група та британська компанія MBDA уклали угоду, за підсумками якої ЗС Польщі отримають "понад 1000 ракет CAMM-ER і понад 100 пускових установок".

Вартість контракту перевищує 4 млрд фунтів стерлінгів, він також передбачає передання технологій для організації виробництва ракет і пускових установок у Польщі.

CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile) – позначення британської надзвукової ракети ППО Sky Sabre у версії середньої дальності. Перші випробувальні запуски цих ракет пройшли у 2018 році, на озброєння вони прийняті у 2021 році. Політна висота ракети близько 10 км, швидкість у польоті – до 3 махів. Ця модифікація здатна збивати повітряні цілі на відстані 45 км від точки запуску.

У липні 2022 року Блащак заявив, що Росія атакує лише тих, кого вважає слабкими, тому Польщі потрібна сильна і добре озброєна армія. У зв'язку з цим він згадував, що ЗС Польщі отримає "установки, ідентичні британській системі Sky Sabre".

17 березня 2023 року Блащак заявив, що Польща планує зміцнювати кордон з Росією.

18 квітня міністр повідомив про бажання відкрити "академію HIMARS" у Польщі.

20 квітня Блащак сказав, що країна "дуже просунулась" у розвитку багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема завдяки досвіду України.

Також читайте: У Польщі подали у відставку топгенерали. Це може бути пов'язане з падінням ракети росіян

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.