Польша заказала 1000 сверхзвуковых ракет Sky Sabre и более 100 пусковых установок
Правительство Польши заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов, написал в Х (Twitter) министр обороны страны Мариуш Блащак.
Как написал Блащак, Польская оборонная группа и британская компания MBDA заключили соглашение, по итогам которого ВС Польши получат "более 1000 ракет CAMM-ER и более 100 пусковых установок".
Стоимость контракта превышает 4 млрд фунтов стерлингов, он также предусматривает передачу технологий для организации производства ракет и пусковых установок в Польше.
В июле 2022 года Блащак заявил, что Россия атакует лишь тех, кого считает слабыми, поэтому Польше нужная сильная и хорошо вооруженная армия. В связи с этим он упоминал, что ВС Польши получит "установки, идентичные британской системе Sky Sabre".
- 17 марта 2023 года Блащак заявил, что Польша планирует укреплять границу с Россией.
- 18 апреля министр сообщил о желании открыть "академию HIMARS" в Польше.
- 20 апреля Блащак сказал, что страна "очень продвинулась" в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, благодаря опыту Украины.
Читайте также: В Польше подали в отставку топ-генералы. Это может быть связано с падением ракеты россиян
Комментарии