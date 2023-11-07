Польша заказала 1000 сверхзвуковых ракет Sky Sabre и более 100 пусковых установок

Правительство Польши заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов, написал в Х (Twitter) министр обороны страны Мариуш Блащак.

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Как написал Блащак, Польская оборонная группа и британская компания MBDA заключили соглашение, по итогам которого ВС Польши получат "более 1000 ракет CAMM-ER и более 100 пусковых установок".

Стоимость контракта превышает 4 млрд фунтов стерлингов, он также предусматривает передачу технологий для организации производства ракет и пусковых установок в Польше.

CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile) – обозначение британской сверхзвуковой ракеты ПВО Sky Sabre в версии средней дальности. Первые испытательные запуски этих ракет прошли в 2018 году, на вооружение они приняты в 2021 году. Полетная высота ракеты около 10 км, скорость в полете – до 3 махов. Эта модификация способна сбивать воздушные цели на расстоянии 45 км от точки запуска.

В июле 2022 года Блащак заявил, что Россия атакует лишь тех, кого считает слабыми, поэтому Польше нужная сильная и хорошо вооруженная армия. В связи с этим он упоминал, что ВС Польши получит "установки, идентичные британской системе Sky Sabre".

17 марта 2023 года Блащак заявил, что Польша планирует укреплять границу с Россией.

18 апреля министр сообщил о желании открыть "академию HIMARS" в Польше.

20 апреля Блащак сказал, что страна "очень продвинулась" в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, благодаря опыту Украины.

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