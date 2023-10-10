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В Польше подали в отставку топ-генералы. Это может быть связано с падением ракеты россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 12:17
В Польше подали в отставку топ-генералы. Это может быть связано с падением ракеты россиян - Фото
Раймунд Анджейчак и Томаш Пиотровски (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

В Польше подали в отставку оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровски и начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак. Это может быть связано с конфликтом военных с министром обороны Мариушем Блащаком и падением российской ракеты в Польше в декабре 2022 года, пишет Polsat.

По словам представителя польской армии Иоанны Клейшмит, никаких дальнейших заявлений об отставке военачальников не планируется, а генералы просто воспользовались своим правом уйти с должностей. 

Polsat заявляет, что напряженность в армии Польши сохраняется уже несколько месяцев — конфликт разгорелся после скандала, когда в декабре 2022 года под городом Быдгощ нашли российскую ракету Х-55.

Тогда Блащак обвинил Пиотровски в халатности и предложил уволить его, генерал в ответ призвал "быть сильными и консолидированными". 

"Мы поддерживаем друг друга, чтобы никогда больше не возникали ситуации, которые помогают врагу и вредят нам", — сказал он, реагируя на слова главы польского Минобороны.

Отмечается, что тогда Пиотровски поддержал и Анджейчак.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. 
  • Предварительный анализ якобы позволял сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, сказав генсек НАТО. 

Читайте также: Польша пришла к выводу, что ракета, упавшая в прошлом году в Пшеводуве, была украинской 

Дмитрий Гриниченко
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Мариуш Блащаквойнапольшаракетный ударРаймунд АнджейчакХ-55Томаш Пиотровски
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