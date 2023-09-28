UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша пришла к выводу, что ракета, упавшая в прошлом году в Пшеводуве, была украинской

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 18:34
Польша пришла к выводу, что ракета, упавшая в прошлом году в Пшеводуве, была украинской - Фото
Збигнев Зебро (Скриншот из трансляции выступления)

Ракета, упавшая в ноябре прошлого года возле границы с Украиной в польском Пшеводуве Люблинского воеводства, в результате чего тогда погибли два человека, была украинской. Об этом в четверг в Люблине сообщил министр юстиции Збигнев Зебро, передает РАР.

"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выводу, однозначно указывающему на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, это была украинская ракета", – сказал Зебро, ссылаясь на заключение экспертов.

Он также сказал, что сотрудничества с Украиной в этом вопросе "не было на протяжении многих месяцев" и выразил сожаление по этому поводу.

Зебро подчеркнул, что польские прокуратуры при этом сотрудничают с Украиной и приезжали для следственных действий, "даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления".

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. 
  • Предварительный анализ якобы позволял сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, сказав генсек НАТО. 

Читайте также: Кулеба: В Польше крутят тезис о "неблагодарной" Украине. Ложь, будут плохие последствия

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапольшаракетный ударзбигнев зебро
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 