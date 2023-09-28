Польша пришла к выводу, что ракета, упавшая в прошлом году в Пшеводуве, была украинской

Ракета, упавшая в ноябре прошлого года возле границы с Украиной в польском Пшеводуве Люблинского воеводства, в результате чего тогда погибли два человека, была украинской. Об этом в четверг в Люблине сообщил министр юстиции Збигнев Зебро, передает РАР.

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"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выводу, однозначно указывающему на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, это была украинская ракета", – сказал Зебро, ссылаясь на заключение экспертов.

Он также сказал, что сотрудничества с Украиной в этом вопросе "не было на протяжении многих месяцев" и выразил сожаление по этому поводу.

Зебро подчеркнул, что польские прокуратуры при этом сотрудничают с Украиной и приезжали для следственных действий, "даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления".

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека.

Предварительный анализ якобы позволял сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, сказав генсек НАТО.

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