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Польща дійшла висновку, що ракета, яка минулого року впала в Пшеводуві, була українською

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28.09.2023, 18:34
Польща дійшла висновку, що ракета, яка минулого року впала в Пшеводуві, була українською - Фото
Збігнєв Зьобро (Скриншот з трансляції виступу)

Ракета, яка впала в листопаді минулого року біля кордону з Україною в польському Пшеводуві Люблінського воєводства, внаслідок чого тоді загинули дві людини, була українською. Про це у четвер у Любліні повідомив міністр юстиції Збігнєв Зьобро, передає РАР.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, закінчилося висновком, який однозначно вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Щодо місця запуску та приналежності до конкретного військового угруповання, це була українська ракета", – сказав Зьобро, посилаючись на висновок експертів.

Він також сказав, що співпраці з Україною у цьому питанні "не було протягом багатьох місяців" і висловив жаль щодо цього.

Зьобро наголосив, що польські прокуратури співпрацюють з Україною та приїжджали для слідчих дій, "навіть ризикуючи власним здоров'ям та життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати російські злочини".

  • 15 листопада 2022 року РФ влаштувала масований ракетний обстріл: випустила по Україні близько 100 ракет (73 з них збила ППО).
  • Дві ракети влучили по території Польщі неподалік від кордону з Україною, загинули двоє людей.
  • Попередній аналіз нібито дозволяв зробити висновок, що це була ракета української ППО, але провини України в цьому немає, сказав генсек НАТО.

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Оксана Житнюк
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