Кулеба: У Польщі крутять тезу про "невдячну" Україну. Брехня, будуть погані наслідки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "неправдивим наративом" заяви про те, що Україна нібито "невдячна" Польщі за допомогу. Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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За його словами, заяви про "невдячність" українців Варшаві можуть мати "надзвичайно негативні наслідки" для безпеки України, Польщі та Європи.

Він зазначив, що вважає "стратегічною загрозою" не проблему із зерном, а "відверту неправду про невдячність українців".

"Україна дуже щиро і глибоко вдячна Польщі. Ми про це говорили 100 разів і ще скажемо. Але те, що у голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки", — сказав дипломат.

Кулеба наголосив, що йдеться про глобальну безпеку, а не лише відносини між українцями та поляками.

20 вересня прем'єр-міністр Польщі Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і жодним чином не порушене", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив його із відомством".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у межах модернізації своєї армії.

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