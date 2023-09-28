Кулеба: В Польше крутят тезис о "неблагодарной" Украине. Ложь, будут плохие последствия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "неправдивым нарративом" заявления о том, что Украина якобы "неблагодарна" Польше за помощь. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, заявления о "неблагодарности" украинцев Варшаве могут иметь "чрезвычайно негативные последствия" для безопасности Украины, Польши и Европы.

Он отметил, что считает "стратегической угрозой" не проблему с зерном, а "откровенную неправду о неблагодарности украинцев".

"Украина очень искренне и глубоко благодарна Польше. Мы об этом говорили 100 раз и еще скажем. Но то, что в головы поляков закладывают нарратив о неблагодарности Украины и украинцев, на самом деле может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности", — сказал дипломат. Кулеба подчеркнул, что речь идет о глобальной безопасности, а не только отношениях между украинцами и поляками. 20 сентября премьер-министр Польши Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии. Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно

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