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У Польщі подали у відставку топгенерали. Це може бути пов'язано з падінням ракети росіян

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 12:17
У Польщі подали у відставку топгенерали. Це може бути пов'язано з падінням ракети росіян - Фото
Раймунд Анджейчак та Томаш Піотровські (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

У Польщі подали у відставку оперативний командувач Збройних сил Томаш Піотровські та начальник Генерального штабу Раймунд Анджейчак. Це може бути пов'язано з конфліктом військових із міністром оборони Маріушем Блащаком та падінням російської ракети в Польщі у грудні 2022 року, пише Polsat.

За словами представника польської армії Іоанни Клейшміт, жодних подальших заяв про відставку воєначальників не планується, а генерали просто скористалися своїм правом піти з посад.

Polsat заявляє, що напруженість в армії Польщі зберігається вже кілька місяців — конфлікт спалахнув після скандалу, коли у грудні 2022 року під Бидгощем знайшли російську ракету Х-55.

Тоді Блащак звинуватив Піотровські в недбалості й запропонував звільнити його, генерал у відповідь закликав "бути сильними та консолідованими".

"Ми підтримуємо один одного, щоб ніколи більше не виникали ситуації, які допомагають ворогові та шкодять нам", — сказав він, реагуючи на слова глави польського Міноборони.

Зазначається, що тоді Піотровські підтримав і Анджейчак.

  • 15 листопада 2022 року РФ влаштувала масований ракетний обстріл: випустила по Україні близько 100 ракет (73 з них збила ППО).
  • Дві ракети влучили по території Польщі неподалік від кордону з Україною, загинули двоє людей.
  • Попередній аналіз нібито дозволяв зробити висновок, що це була ракета української ППО, але провини України в цьому немає, сказав генсек НАТО.

Читайте також: Польща дійшла висновку, що ракета, яка минулого року впала в Пшеводуві, була українською

Дмитро Гриниченко
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війнаПольщаМаріуш Блащакракетний ударРаймунд Анджейчакх-55Томаш Піотровські
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