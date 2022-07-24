Кремль нападает на тех, кого считает слабым, а сильных они боятся – министр обороны Польши

Польше нужная сильная армия, чтобы Кремль отказался от нападения на нее, Россия атакует лишь тех, кого считает слабыми. Такое мнение высказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью, отрывок из которого публикует wpolityce.pl.

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Отвечая на вопрос журналиста о перевооружении польской армии и о том, убережет ли оно от российского вторжения, Блащак сказал, что Войско Польское должно быть настолько сильным, чтобы это само по себе отпугивало агрессора.

"Кремлевские правители не будут нападать на сильных; они нападают на тех, кого считают слабыми", – сказал министр.

По его мнению, Польша может стать самой сильной среди европейских стран НАТО и по артиллерии, и по бронетанковым войскам, и по сухопутным силам.

"Мы на передовой, у нас есть граница с Россией, как на севере, так и, собственно, в военном отношении, со стороны Беларуси", – подчеркнул Блащак.

Он также ответил на вопрос, что Польша сможет противопоставить точечным ракетным ударам со стороны России. Уже в этом году Польша получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году, а затем и установки, идентичные британской системе Sky Sabre, сказал министр.



Он также напомнил, что у Польши есть собственные системы Thunderbolt, "которые хорошо зарекомендовали себя в Украине".

"Все это создаст многоуровневую и достаточно надежную защиту", – считает Блащак.

В полном тексте интервью, который будет опубликован позже, также затронут вопрос о сложных переговорах Польши с Германией о поставках танков Leopard взамен переданных ВСУ 240 танков Т-72.

15 июля было объявлено, что Польша покупает у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства. 18 июля эти танки уже прибыли в Польшу.

Сергей Бережной

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