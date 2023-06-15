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Польські прикордонники кажуть, що в них стріляли з боку Білорусі, хто та з чого – невідомо

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 22:08
Польські прикордонники кажуть, що в них стріляли з боку Білорусі, хто та з чого – невідомо - Фото
Польський прикордонник (Фото: Business Insider)

Польські прикордонники повідомили, що декілька днів тому невідомо з чого та хто стріляв в них з боку Білорусі, пошкодивши дзеркало та вікно службового авто. Про це повідомляє місцевий ресурс RMF24.

За словами речника прикордонної служби Польщі Аркадіуша Тивонюка, достеменно невідомо, з якої зброї здійснили постріл, але "його швидкість та кінетична енергія були значними". Він припустив, що з білоруського кордону могли стріляти з пневматики.

"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в усякому разі куля залетіла через бокове вікно автомобіля і на виході продірявила інше вікно", – розповів він, наголосивши, що в момент обстрілу в авто перебували двоє прикордонників.

Тивонюк додав, що у патрулі майже щоденно кидають каміння та гілки переселенці з боку Білорусі. Найчастіше це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі. 

З 2023 року польські прикордонники нарахували 12000 спроб незаконно перетнути кордон.

Сьогодні, 15 червня, у прикордонній службі Польщі оголосили про завершення будівництва електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Він оснащений тисячами камер та іншою технікою, яка має не допустити незаконний перетин кордону.

  • 28 лютого 2023 року Фінляндія почала будувати огорожу на кордоні з Росією.
  • 18 квітня Польща почала будувати електронний Бар'єр вздовж кордону з Калінінградською областю РФ. Планує завершити роботи восени.

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Мілана Головань
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