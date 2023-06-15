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Польские пограничники говорят, что кто-то стрелял в них из Беларуси, из чего – неизвестно

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 22:08
Польские пограничники говорят, что кто-то стрелял в них из Беларуси, из чего – неизвестно - Фото
Польский пограничник (Фото: Business Insider)

Польские пограничники сообщили, что несколько дней назад неизвестно из чего и кто стрелял в них со стороны Беларуси, повредив зеркало и окно служебного автомобиля. Об этом сообщает местный ресурс RMF24.

По словам спикера пограничной службы Польши Аркадиуша Тивонюка, доподлинно неизвестно, из какого оружия произвели выстрел, но "его скорость и кинетическая энергия были значительными". Он предположил, что с белорусской границы могли стрелять из пневматики.

"Не знаю, стреляли ли из какого-нибудь пневматического оружия, но в любом случае пуля залетела через боковое окно автомобиля и на выходе продырявила другое окно", – рассказал он, подчеркнув, что в момент обстрела в авто находились два пограничника.

Тивонюк добавил, что в патрули почти ежедневно бросают камни и ветки переселенцы со стороны Беларуси. Чаще всего это граждане Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и Сомали.

С 2023 года польские пограничники насчитали 12 000 попыток незаконно пересечь границу.

Сегодня, 15 июня, в погранслужбе Польши объявили о завершении строительства электронного барьера на границе с Беларусью. Он оснащен тысячами камер и другой техникой, которая не должна допустить незаконное пересечение границы.

  • 28 февраля 2023 года Финляндия начала строить ограждение на границе с Россией.
  • 18 апреля Польша начала строить электронный Барьер вдоль границы с Калининградской областью РФ. Планирует завершить работы осенью.

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Милана Головань
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