Працювали на Кремль: у Польщі ухвалили вирок 14 громадянам РФ, Білорусі та України

Суд у Польщі визнав винними 14 громадян РФ, Білорусі та України у шпигунстві на користь Росії. Ще двох судитимуть на окремому процесі

Польське Агентство внутрішньої безпеки (Ілюстративне фото EPA)

Люблінський воєводський суд визнав винними 14 громадян Росії, Білорусі та України у шпигунстві на користь Росії. Ще двох обвинувачених із цієї групи судитимуть на окремому процесі, повідомляє PAP.

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Обвинуваченим було пред'явлено звинувачення у шпигунстві та підготовці диверсій на залізницях для створення перешкод для доправлення військової допомоги в Україну.

Серед об'єктів, за якими стежили засуджені, були КПП на кордоні та основні залізничні маршрути, якими доправлялася в Україну зброя та гуманітарна допомога.

У їхнє завдання також входило поширення пропагандистських матеріалів, які розпалювали ненависть до українців.

Як визнав суд, деякі з обвинувачених "діяли у складі організованої злочинної групи". Вони отримали термін від року до шести років.

Вирок був оприлюднений заочно, оскільки обвинувачені визнали себе винними. Двоє з них потім відмовилися від визнання вини, тож судовий процес над ними відбуватиметься окремо.

До групи входили двоє громадян Білорусі, громадянин РФ та 11 громадян України з різних міст, зокрема 17-річний "Артур М." з Чернігова, який у момент скоєння злочину був неповнолітнім, тому щодо нього суд вжив заходів, передбачених законом Польщі про реабілітацію неповнолітніх.

За даними слідства, члени групи отримували вказівки через Telegram, а оплату у криптовалюті. У медіа стверджують, що суми, які вони отримували, варіювали від $300 до $10 000.

ДОВІДКА У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – спортсмена. Вони діяли в Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, яке мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону. У середині березня 2023 року розкрито дев'ять ймовірних учасників шпигунської мережі (польські ЗМІ писали, що Росія завербувала білорусів та українців, росіян тоді не виявили), за два тижні – ще трьох, а наприкінці червня – спортсмена. Вони діяли в Підкарпатті, стежили за залізничними коліями, діяли на маршрутах поїздів, що прямують у бік України, куди йде військова техніка і гуманітарна допомога. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, яке мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону.

6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.

12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.

10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, підозрюваної у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.

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