Працювали на Кремль: у Польщі ухвалили вирок 14 громадянам РФ, Білорусі та України
Люблінський воєводський суд визнав винними 14 громадян Росії, Білорусі та України у шпигунстві на користь Росії. Ще двох обвинувачених із цієї групи судитимуть на окремому процесі, повідомляє PAP.
Обвинуваченим було пред'явлено звинувачення у шпигунстві та підготовці диверсій на залізницях для створення перешкод для доправлення військової допомоги в Україну.
Серед об'єктів, за якими стежили засуджені, були КПП на кордоні та основні залізничні маршрути, якими доправлялася в Україну зброя та гуманітарна допомога.
У їхнє завдання також входило поширення пропагандистських матеріалів, які розпалювали ненависть до українців.
Як визнав суд, деякі з обвинувачених "діяли у складі організованої злочинної групи". Вони отримали термін від року до шести років.
Вирок був оприлюднений заочно, оскільки обвинувачені визнали себе винними. Двоє з них потім відмовилися від визнання вини, тож судовий процес над ними відбуватиметься окремо.
До групи входили двоє громадян Білорусі, громадянин РФ та 11 громадян України з різних міст, зокрема 17-річний "Артур М." з Чернігова, який у момент скоєння злочину був неповнолітнім, тому щодо нього суд вжив заходів, передбачених законом Польщі про реабілітацію неповнолітніх.
За даними слідства, члени групи отримували вказівки через Telegram, а оплату у криптовалюті. У медіа стверджують, що суми, які вони отримували, варіювали від $300 до $10 000.
- 6 квітня 2022 року у польському місті Познань військова поліція затримала двох громадян Білорусі, які збирали розвіддані про критичні військові та цивільні об'єкти.
- 12 квітня Польща заарештувала громадянина РФ і висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.
- 10 липня повідомлялося, що ABW затримало 15-го фігуранта розслідування діяльності групи, підозрюваної у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік, громадянин України, стежив за критичною інфраструктурою, зокрема військовими об'єктами та морськими портами.
Читайте також: У Британії п'ять громадян Болгарії звинувачують у шпигунстві для Росії