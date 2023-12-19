Работали на Кремль: в Польше вынесли приговор 14 гражданам РФ, Беларуси и Украины

Cуд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Беларуси и Украины в шпионаже в интересах России. Еще двух будут судить на отдельном процессе

Польское Агентство внутренней безопасности (Иллюстративное фото EPA)

Люблинский воеводский суд признал виновными 14 граждан России, Беларуси и Украины в шпионаже в интересах России. Еще двух обвиняемых из этой группы будут судить на отдельном процессе, сообщает PAP.

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Обвиняемым были предъявлены обвинения в шпионаже и подготовке диверсий на железных дорогах для создания препятствий для доставки военной помощи в Украину.

Среди объектов, за которыми следили осужденные, были КПП на границе и основные железнодорожные маршруты, по которым доставлялось в Украину оружие и гуманитарная помощь.

В их задачу также входило распространение пропагандистских материалов, которые разжигали ненависть к украинцам.

Как посчитал суд, некоторые из обвиняемых "действовали в составе организованной преступной группы". Они получили сроки от года до шести лет.

Приговор был оглашен заочно, так как обвиняемые признали себя виновными. Двое из них затем отказались от признания вины, поэтому судебный процесс над ними будет проходить отдельно.

В группу входили двое граждан Беларуси, гражданин РФ и 11 граждан Украины из разных городов, в том числе 17-летний "Артур М." из Чернигова, который в момент совершения преступления был несовершеннолетним, поэтому в отношении его суд принял меры, предусмотренные законом Польши о реабилитации несовершеннолетних.

По данным следствия, члены группы получали указания через Telegram, а оплату в криптовалюте. В медиа утверждают, что суммы, которые они получали, варьировались от $300 до $10 000.

СПРАВКА В середине марта 2023 года В середине марта 2023 года раскрыто девять вероятных участников шпионской сети (польские СМИ писали, что Россия завербовала беларусов и украинцев, россиян тогда не обнаружили), спустя две недели – еще троих, а в конце июня – спортсмена. Они действовали в Подкарпатье, следили за железнодорожными путями, действовали на маршрутах поездов, направляющихся в сторону Украины, куда идет военная техника и гуманитарная помощь. По данным МВД Польши, подозреваемые готовились к диверсиям, направленным на срыв поставок. Спецслужбы нашли у группы камеры слежения, GPS-трекеры и другое электронное оборудование, которое должно было быть пущено в ход для слежки за транспортом в разных местах вблизи границы.

6 апреля 2022 года в польском городе Познань военная полиция задержала двух граждан Беларуси, которые собирали разведданные о критических военных и гражданских объектах.

12 апреля Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

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